Informations pratiques

Trégunc

Journée du Patrimoine: Circuit commenté « Autour du bourg » (2.5 km)

Office de Tourisme Trégunc Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

15h Circuit commenté « Autour du bourg » (2.5 km)

15 points d’intérêt patrimoniaux & historiques

Avec l’association Les Amis du patrimoine

Sur inscription à l’Office de tourisme (Jauge : 30 personnes)

Départ à l’office de Tourisme de Trégunc .

Office de Tourisme Trégunc Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Journée du Patrimoine: Circuit commenté « Autour du bourg » (2.5 km) Trégunc a été mis à jour le 2026-09-10 par OTC CCA