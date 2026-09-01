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AGENDA · Trégunc

Journée du Patrimoine: Circuit commenté « Autour du bourg » (2.5 km) Trégunc

samedi 19 septembre 2026 · Trégunc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Office de Tourisme Trégunc
Ville
29910 Trégunc
Département
Finistère
Tarif

Trégunc

Journée du Patrimoine: Circuit commenté « Autour du bourg » (2.5 km)

Office de Tourisme Trégunc Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

15h Circuit commenté « Autour du bourg » (2.5 km)
15 points d’intérêt patrimoniaux & historiques
Avec l’association Les Amis du patrimoine
Sur inscription à l’Office de tourisme (Jauge : 30 personnes)
Départ à l’office de Tourisme de Trégunc   .

Office de Tourisme Trégunc Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90 

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English :

L’événement Journée du Patrimoine: Circuit commenté « Autour du bourg » (2.5 km) Trégunc a été mis à jour le 2026-09-10 par OTC CCA

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