Journée du patrimoine concert de cuivre avec l’ orchestre « Escapade » Saulxures-sur-Moselotte

Journée du patrimoine concert de cuivre avec l’ orchestre « Escapade » Saulxures-sur-Moselotte dimanche 21 septembre 2025.

Journée du patrimoine concert de cuivre avec l’ orchestre « Escapade »

2-80 Rue d’Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, Concert de cuivre avec l’Orchestre Escapade à l’Église Saint Prix de Saulxures sur Moselotte.

Avec Soliste Antoine Ganaye, Trombone solo Orchestre Philarmonique de Radio France( professeur au CNSMD de Lyon et soliste international. Entrée libre avec participation au chapeau au profit de Octobre Rose.Tout public

0 .

2-80 Rue d’Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13

English :

As part of the Journées du Patrimoine, Brass Concert with Orchestre Escapade at Église Saint Prix, Saulxures sur Moselotte.

With soloist Antoine Ganaye, principal trombone of the Orchestre Philarmonique de Radio France (professor at the CNSMD in Lyon and international soloist). Free admission, with a hat-trick in aid of Pink October.

German :

Im Rahmen der Tage des offenen Denkmals findet in der Kirche Saint Prix in Saulxures sur Moselotte ein Blechbläserkonzert mit dem Orchestre Escapade statt.

Mit Solist Antoine Ganaye, Solo-Posaune Orchestre Philarmonique de Radio France( Professor am CNSMD de Lyon und internationaler Solist. Freier Eintritt mit Hutbeteiligung zugunsten von Octobre Rose.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, concerto di ottoni con l’Orchestre Escapade presso l’Église Saint Prix di Saulxures sur Moselotte.

Con il solista Antoine Ganaye, trombone solista dell’Orchestre Philarmonique de Radio France (professore al CNSMD di Lione e solista internazionale). Ingresso libero, con un contributo a cappello a favore di Pink October.

Espanol :

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, concierto de metales con la Orchestre Escapade en la Église Saint Prix de Saulxures sur Moselotte.

Con el solista Antoine Ganaye, trombón solista de la Orchestre Philarmonique de Radio France (profesor del CNSMD de Lyon y solista internacional). Entrada gratuita, con una contribución a la gorra a beneficio de Octubre Rosa.

L’événement Journée du patrimoine concert de cuivre avec l’ orchestre « Escapade » Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2025-08-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES