Journée du Patrimoine: Conférence « 140 ans du viaduc de la Tardes » salle de la source Évaux-les-Bains
Journée du Patrimoine: Conférence « 140 ans du viaduc de la Tardes » salle de la source Évaux-les-Bains dimanche 21 septembre 2025.
Journée du Patrimoine: Conférence « 140 ans du viaduc de la Tardes »
salle de la source SALLE CESAR Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Conférence sur Evaux les Bains » 140 ans du Viaduc de la Tardes » par Andrée Rouffet-Pinon. .
salle de la source SALLE CESAR Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 14 91 00
English : Journée du Patrimoine: Conférence « 140 ans du viaduc de la Tardes »
German : Journée du Patrimoine: Conférence « 140 ans du viaduc de la Tardes »
Italiano :
Espanol : Journée du Patrimoine: Conférence « 140 ans du viaduc de la Tardes »
L’événement Journée du Patrimoine: Conférence « 140 ans du viaduc de la Tardes » Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-01 par Creuse Confluence Tourisme