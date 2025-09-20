Journée du Patrimoine Conférence Marie-France Houdart C’est par les femmes…. Salle polyvalente Chameyrat

Salle polyvalente Le Bourg Chameyrat Corrèze

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

La Municipalité de Chameyrat a le plaisir d’accueillir Marie-France Houdart, sociologue et ethnologue, auteure et éditrice, fondatrice de la maison d’édition Maiade. Passionnée par le patrimoine corrézien, elle a publié de nombreux ouvrages qui mettent en lumière les traditions, les mémoires et les savoirs populaires de notre territoire. Marie-France Houdart animera une conférence-rencontre sur le thème La femme et la terre en Corrèze à travers l’histoire le samedi 20 septembre à 16 heures au cours de laquelle elle invite le public à redécouvrir l’histoire souvent invisible des femmes corréziennes discrètes dans les récits officiels, mais indispensables à la vie économique, sociale et spirituelle du pays. Marie-France Houdart mettra en lumière leur rôle dans la famille, leur lien à la nature et à la terre, dont on les faisait souvent héritières. .

Salle polyvalente Le Bourg Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 21 46

