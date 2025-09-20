Journée du Patrimoine: Conférence « Quand les romains régnaient sur évaux-les-bains et néris-les-bains » salle de la source Évaux-les-Bains

Journée du Patrimoine: Conférence « Quand les romains régnaient sur évaux-les-bains et néris-les-bains » salle de la source Évaux-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Journée du Patrimoine: Conférence « Quand les romains régnaient sur évaux-les-bains et néris-les-bains »

salle de la source SALLE CESAR Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Conférence sur Evaux les Bains « Quand les romains régnaient sur évaux-les-bains et néris-les-bains » par Andrée Rouffet-Pinon.

Salle la Source (salle César)

10h

Gratuit

06 11 14 91 00 .

salle de la source SALLE CESAR Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 14 91 00

English : Journée du Patrimoine: Conférence « Quand les romains régnaient sur évaux-les-bains et néris-les-bains »

German : Journée du Patrimoine: Conférence « Quand les romains régnaient sur évaux-les-bains et néris-les-bains »

Italiano :

Espanol : Journée du Patrimoine: Conférence « Quand les romains régnaient sur évaux-les-bains et néris-les-bains »

L’événement Journée du Patrimoine: Conférence « Quand les romains régnaient sur évaux-les-bains et néris-les-bains » Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-29 par Creuse Tourisme