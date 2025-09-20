Journée du Patrimoine: Conférence « Quand les romains régnaient sur évaux-les-bains et néris-les-bains » salle de la source Évaux-les-Bains
Journée du Patrimoine: Conférence « Quand les romains régnaient sur évaux-les-bains et néris-les-bains » salle de la source Évaux-les-Bains samedi 20 septembre 2025.
Conférence sur Evaux les Bains « Quand les romains régnaient sur évaux-les-bains et néris-les-bains » par Andrée Rouffet-Pinon.
10h
06 11 14 91 00 .
