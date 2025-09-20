Journée du patrimoine consacrée à Marcelle Delpastre Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges

Journée du patrimoine consacrée à Marcelle Delpastre Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges samedi 20 septembre 2025.

Journée du patrimoine consacrée à Marcelle Delpastre Samedi 20 septembre, 10h00 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Haute-Vienne

Accès libre dans la limites des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

SAMEDI 20 septembre 2025 / Auditorium Clancier

10 h : Projection de « Du côté de Germont » de Renaud Fély, suivie d’un échange avec le réalisateur.

11 h 30 : Sélection INA spécial Centenaire d’images filmées de Marcelle Delpastre.

12 h 30 : Verre partagé

14 h : Projection de « Marcelle Delpastre à fleur de vie », « Marcelle parole » et « Marcelle Delpastre, le chant végétal » de Patrick Cazals, suivie d’un échange avec le réalisateur.

16 h : « Marcelle Delpastre, collectrice du savoir populaire limousin : la vache » : Lectures croisées de Bestiari lemosin et autres œuvres de Marcela Delpastre.

Avec Jan dau Melhau, éditeur & spécialiste de Marcela Delpastre, et Serge Chabrely, Jean-Pierre Lacombe & Armand Meyzeaud, éleveurs de métier.

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Journée d’hommage en partenariat avec la Région Nouvelle Aquitainne, l’Institut d’études occitanes et le Cirdoc #JEP25 #patrimoine

©Marcelle Delpastre