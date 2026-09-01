AGENDA · Cuse-et-Adrisans
Journée du Patrimoine Cuse-et-Adrisans Cuse-et-Adrisans
samedi 19 septembre 2026 · Cuse-et-Adrisans
Informations pratiques
Cuse-et-Adrisans
Journée du Patrimoine Cuse-et-Adrisans
7 Rue du Commandant Borne Cuse-et-Adrisans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Concert de musique classique à l’Eglise de Cuse-et-Adrisans dans le cadre des Journée du Patrimoine .
7 Rue du Commandant Borne Cuse-et-Adrisans 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 60 45 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journée du Patrimoine Cuse-et-Adrisans Cuse-et-Adrisans a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES