Informations pratiques

Cuse-et-Adrisans

Journée du Patrimoine Cuse-et-Adrisans

7 Rue du Commandant Borne Cuse-et-Adrisans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Concert de musique classique à l’Eglise de Cuse-et-Adrisans dans le cadre des Journée du Patrimoine .

7 Rue du Commandant Borne Cuse-et-Adrisans 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 60 45 75

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English :

L’événement Journée du Patrimoine Cuse-et-Adrisans Cuse-et-Adrisans a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES