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AGENDA · Cuse-et-Adrisans

Journée du Patrimoine Cuse-et-Adrisans Cuse-et-Adrisans

samedi 19 septembre 2026 · Cuse-et-Adrisans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
7 Rue du Commandant Borne
Ville
25680 Cuse-et-Adrisans
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Cuse-et-Adrisans

Journée du Patrimoine Cuse-et-Adrisans

7 Rue du Commandant Borne Cuse-et-Adrisans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Concert de musique classique à l’Eglise de Cuse-et-Adrisans dans le cadre des Journée du Patrimoine   .

7 Rue du Commandant Borne Cuse-et-Adrisans 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 60 45 75 

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English :

L’événement Journée du Patrimoine Cuse-et-Adrisans Cuse-et-Adrisans a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES