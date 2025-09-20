Journée du Patrimoine de La Sauve Ancienne Gare de La Sauve La Sauve
Ancienne Gare de La Sauve 6-8 Peyrat La Sauve Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la municipalité de La Sauve vous invite à une balade guidée de 6 km à la découverte du village et de ses trésors. Le départ est prévu à 9 h à la gare de La Sauve. Au fil du parcours, vous suivrez les traces de Léo Drouyn, découvrirez l’ancienne prison communale et l’église Saint-Pierre, avant de visiter l’abbaye de La Sauve-Majeure. La promenade se clôturera par un retour à la gare en passant par le tunnel de la piste cyclable. La participation est gratuite sur inscription, seule une contribution de 5 € est demandée pour le pique-nique partagé dans l’abbaye. .
Ancienne Gare de La Sauve 6-8 Peyrat La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 02 20 mairie.de.la.sauve.majeure@wanadoo.fr
