Journée du patrimoine de pays Domaine du Grand Callamand route de la Loubière Pertuis 28 juin 2025 07:00

Vaucluse

Journée du patrimoine de pays Domaine du Grand Callamand Samedi 28 juin 2025 à partir de 10h. route de la Loubière Château Grand Callamand Pertuis Vaucluse

Patrimoine à venir propose la visite du domaine Grand Callamand suivie d’une dégustation de vins le 28 Juin à 10h00.

route de la Loubière Château Grand Callamand

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 04 25 34

English :

Patrimoine à venir offers a visit to the Grand Callamand estate followed by a wine tasting on June 28 at 10:00 am.

German :

Patrimoine à venir schlägt den Besuch des Weinguts Grand Callamand mit anschließender Weinprobe am 28. Juni um 10.00 Uhr vor.

Italiano :

Il Patrimoine à venir propone una visita alla tenuta Grand Callamand seguita da una degustazione di vini il 28 giugno alle 10.00.

Espanol :

Patrimoine à venir propone una visita a la finca Grand Callamand seguida de una degustación de vinos el 28 de junio a las 10h.

