Journée du patrimoine de pays et des moulins à Ratte Route de Saint-Martin-du -Mont Ratte
Journée du patrimoine de pays et des moulins à Ratte Route de Saint-Martin-du -Mont Ratte dimanche 28 juin 2026.
Ratte
Journée du patrimoine de pays et des moulins à Ratte
Route de Saint-Martin-du -Mont Moulin de la Croix Ratte Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Plongez dans l’histoire en visitant le Moulin de la Croix à Ratte, construit en 1666 dans un cadre enchanteur. Ce moulin, avec sa roue à aubes, vous dévoile les secrets des savoir-faire d’autrefois. Une immersion unique dans le patrimoine de la Bresse vous attend !
Visite guidée du moulin par un passionné. Sans réservation. .
Route de Saint-Martin-du -Mont Moulin de la Croix Ratte 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
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English : Journée du patrimoine de pays et des moulins à Ratte
L’événement Journée du patrimoine de pays et des moulins à Ratte Ratte a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)