Journée du patrimoine de pays et des moulins à Ratte Route de Saint-Martin-du -Mont Ratte

Ratte

Journée du patrimoine de pays et des moulins à Ratte

Route de Saint-Martin-du -Mont Moulin de la Croix Ratte Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Plongez dans l’histoire en visitant le Moulin de la Croix à Ratte, construit en 1666 dans un cadre enchanteur. Ce moulin, avec sa roue à aubes, vous dévoile les secrets des savoir-faire d’autrefois. Une immersion unique dans le patrimoine de la Bresse vous attend !

Visite guidée du moulin par un passionné. Sans réservation. .

Route de Saint-Martin-du -Mont Moulin de la Croix Ratte 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Journée du patrimoine de pays et des moulins à Ratte

L’événement Journée du patrimoine de pays et des moulins à Ratte Ratte a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)