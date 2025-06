JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS DURFORT Route de Malamort Durfort 28 juin 2025 10:00

Tarn

JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS DURFORT Route de Malamort MOULIN SAINT-ETIENNE Durfort Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-29 12:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Venez assister à la visite du moulin Saint-Etienne !

Diverses activités proposées, visite du site avec démonstration de savoir-faire étamage dimanche après-midi, tournage sur bois samedi. Conférence sur une maison en terre par 2 architectes (le dimanche après-midi) et produits locaux / Ouvert le samedi 28 et dimanche 29 juin 2025 de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

Route de Malamort MOULIN SAINT-ETIENNE

Durfort 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 59 18 44

English :

Come and visit the Saint-Etienne mill!

German :

Nehmen Sie an der Besichtigung der Mühle Saint-Etienne teil!

Italiano :

Venite a visitare il mulino di Saint-Etienne!

Espanol :

¡Venga a visitar el molino de Saint-Etienne!

L’événement JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS DURFORT Durfort a été mis à jour le 2025-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE