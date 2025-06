Journée du patrimoine de pays et des moulins: le moulin de Saoû Le village Saou 28 juin 2025 09:30

Découvrez l’ancien Moulin à huile du village qui fonctionnait à l’énergie hydraulique grâce au canal de la Vèbre qui passe sous les maisons du village.

English :

Discover the old oil mill of the village which was powered by water thanks to the Vèbre canal which passes under the houses of the village.

German :

Entdecken Sie die alte Ölmühle des Dorfes, die dank des Vèbre-Kanals, der unter den Häusern des Dorfes verläuft, mit Wasserkraft betrieben wurde.

Italiano :

Scoprite l’antico frantoio del villaggio, alimentato dall’acqua grazie al canale della Vèbre che passa sotto le case del villaggio.

Espanol :

Descubra el antiguo molino de aceite del pueblo, que funcionaba con agua gracias al canal de Vèbre que pasa por debajo de las casas del pueblo.

