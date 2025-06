Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins – Pouillon 28 juin 2025 10:15

Landes

Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins église saint martin Pouillon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 10:15:00

fin : 2025-06-28 22:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Pouillon culture et traditions vous propose à 10h15 une visite de l’église et des arènes de Pouillon. L’après-midi à 14h15 une visite du Moulin de Larras, ainsi qu’à 20h30 un concert à l’église avec le chœur d’hommes Oldarra de Biarritz.

église saint martin

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 08 97 65

English : Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins

Pouillon culture et traditions invites you to visit the church and bullring of Pouillon at 10:15 am. In the afternoon, at 2.15pm, a visit to the Moulin de Larras, and at 8.30pm, a concert at the church with the Oldarra men’s choir from Biarritz.

German : Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins

Pouillon culture et traditions bietet Ihnen um 10.15 Uhr eine Besichtigung der Kirche und der Arena von Pouillon an. Am Nachmittag um 14:15 Uhr eine Besichtigung der Mühle von Larras sowie um 20:30 Uhr ein Konzert in der Kirche mit dem Männerchor Oldarra aus Biarritz.

Italiano :

Pouillon culture et traditions invita a visitare la chiesa e l’arena di Pouillon alle 10.15. Nel pomeriggio, alle 14.15, visita al Moulin de Larras e alle 20.30 concerto nella chiesa con il coro maschile Oldarra di Biarritz.

Espanol : Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins

Pouillon cultura y tradiciones le invita a visitar la iglesia y la plaza de toros de Pouillon a las 10.15 h. Por la tarde, a las 14.15 h., visita al Moulin de Larras. Por la tarde, a las 14.15 h, visita al Moulin de Larras, y a las 20.30 h, concierto en la iglesia con el coro masculino Oldarra de Biarritz.

