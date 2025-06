Journée du patrimoine de pays Montargis 28 juin 2025 10:00

Loiret

Journée du patrimoine de pays 19 Rue Dom Pèdre Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-29 18:30:00

2025-06-28

l’Association des Architectes du Patrimoine vous invite à son exposition qui aura lieu les samedi 28 et dimanche 29 juin de 10h à 18h30.

Au programme une exposition photos, matériaux et objets, une démonstrations de savoir-faire artisanaux une visite commentée de l’exposition et des ateliers jeune public. .

19 Rue Dom Pèdre

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 63 64 91 66

English :

the Association des Architectes du Patrimoine invites you to its exhibition on Saturday June 28 and Sunday June 29, from 10am to 6:30pm.

German :

die Vereinigung der Architekten des Kulturerbes lädt Sie zu ihrer Ausstellung ein, die am Samstag, den 28. und Sonntag, den 29. Juni von 10.00 bis 18.30 Uhr stattfindet.

Italiano :

l’Associazione degli architetti del patrimonio culturale vi invita a partecipare alla mostra che si terrà sabato 28 e domenica 29 giugno dalle 10.00 alle 18.30.

Espanol :

la Asociación de Arquitectos del Patrimonio le invita a su exposición el sábado 28 y el domingo 29 de junio, de 10.00 a 18.30 horas.

