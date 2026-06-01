L’Hôpital-Saint-Blaise

Journée du patrimoine de pays visite du moulin

Moulin L’Hôpital-Saint-Blaise Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

C’est à L’Hôpital-Saint-Blaise, petit village souletin, que vous découvrirez les vestiges d’une ancienne fondation hospitalière.

Cette église romane du XIIe siècle, possède des éléments exceptionnels d’architecture hispano-mauresque. L’église, inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, est un site incontournable de notre territoire. À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays, le moulin à eau EYHEA , situé sur notre sentier d’interprétation, ouvre ses portes aux visiteurs. En visite guidée, vous pourrez comprendre son fonctionnement et son histoire. Datant de la fin du Moyen-âge, annexe de la commanderie de l’époque, ce moulin à eau à roues horizontales, est doté de ses meules et trémies en état de fonctionnement. Son mécanisme, typique du sud-Ouest, vient compléter l’intérêt historique et architectural du village. .

Moulin L’Hôpital-Saint-Blaise 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 07 21

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English : Journée du patrimoine de pays visite du moulin

L’événement Journée du patrimoine de pays visite du moulin L’Hôpital-Saint-Blaise a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque