JOURNÉE DU PATRIMOINE DE TINQUEUX Tinqueux

VILLE DE TINQUEUX Tinqueux

2025-09-20 10:00:00

2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Tout public

STAND DE TIR ­| LE CARRÉ BLANC | LUDOCRÈCHE NOVA | L’ÉCOLE | CENTRE DE CRÉATIONS POUR L’ENFANCE

La Ville de Tinqueux vous accueille pour la première édition des Journées Européennes du Patrimoine.

À travers un programme original et accessible à toutes et tous, nous vous invitons à pousser les portes de nos structures culturelles, associatives et institutionnelles, parfois méconnues, mais ô combien vivantes et porteuses de sens.

Que vous soyez habitants de longue date ou visiteurs curieux, laissez-vous surprendre par ce parcours inédit qui met en lumière l’histoire, le savoir-faire et les talents qui font battre le coeur de Tinqueux.

—

STAND DE TIRInauguré pour les Jeux Olympiques de 1924 au cœur de 15 hectares de verdure, le stand de tir vous dévoile sa grande galerie art déco de 170 mètres de long. Ce site exceptionnel vous réserve une découverte aussi insolite que passionnante !

9h > 16h30 Entrée 12, avenue du 29 Août 1944

EXPOSITION

Cible de mémoire !

Découvrez l’histoire et l’architecture du stand de tir grâce à une exposition inédite spécialement conçue pour l’événement. Une immersion captivante au cœur d’un lieu chargé de mémoire.

DÉAMBULATION

Quand la nature donne le ton

Une parenthèse poétique en pleine nature où sons, instruments insolites et parapluies colorés vous invitent à redécouvrir le site autrement, guidés par les surprenants Hommes en Bleu.

VISITE, CONFÉRENCES & DÉMONSTRATIONS

Dans les coulisses du tir sportif Entrez dans ce lieu historique, assistez à une démonstration de tir et découvrez 150 ans de passion portés par l’une des plus anciennes associations de Reims.

À partir de 8 ans / Pièce d’identité obligatoire.

À l’occasion de cette journée du patrimoine, la Société de tir de Reims célébrera ses 150 ans de vie et de passion !

—

LE CARRÉ BLANC

De son architecture à ses équipements, cette structure culturelle emblématique de Tinqueux n’aura plus aucun secret pour vous. Un concept unique réunissant deux écoles, une médiathèque et une salle de spectacle, où les espaces se décloisonnent pour partager la culture librement.

10h > 12h | 14h > 17h Entrée médiathèque

VISITE INSOLITE

Enquête au Carré Blanc

Vivez l’expérience unique du Carré Blanc grâce à un jeu de piste immersif !

À partir de 6 ans

JEUX

Le Patrimoine en Jeux

À la ludothèque, des jeux à partager en famille ou entre amis, pour explorer l’histoire et le patrimoine local en s’amusant !

À partir de 3 ans

EXPOSITION

Dehors de Timm Blandin

Entre réel et imaginaire, Timm réinterprète avec couleur et lumière les paysages de ses balades.

Dans le cadre du Gabari Fest, à (re)découvrir du jeudi 4 au samedi 27 septembre.

—

LUDOCRÈCHE NOVA

Venez découvrir notre lieu d’éveil, un bâtiment lumineux aux espaces ouverts et transparents grâce à ses grandes vitres. Explorez un environnement imaginé pour accompagner pleinement le développement des enfants, alliant harmonieusement régularité et nouveauté, sécurité et aventure.

10h > 17h Entrée principale rue de la Croix Cordier

EXPOSITION

Baby musée du FRAC Champagne-Ardenne

Œuvres vidéo, photographiques et picturales sont exposées à hauteur d’enfant, pour éveiller dès le plus jeune âge la sensibilité artistique, la curiosité et le goût de la découverte. Des clichés de la vie quotidienne viennent enrichir ce tout petit musée, pour une expérience vivante et intime.

JEUX

Premiers Sens en Jeu

Jeux et découvertes sensorielles pour éveiller les tout-petits aux matières et aux sensations, dans un moment ludique et adapté à leur âge.

À partir de 6 mois

ATELIER

Bambi’Nature

Plongez dans la nature avec des jeux captivants, ateliers sensoriels et créations artistiques à base d’éléments naturels. Un moment créatif pour petits et grands !

TEMPS FORTS

Contes et Mélodies

Des histoires animées et des découvertes sonores à ne pas manquer !

10h30 | 11h30 | 15h | 15h30

—

L’ÉCOLE

Découvrez une école du XXIe siècle, pensée pour nos enfants, alliant modernité et proximité avec la nature. Conçue avec moins de classes que d’enseignants, elle offre de grands espaces ouverts, comme une vaste galerie où les volumes sont partagés. Un lieu d’apprentissage innovant, où différentes approches pédagogiques cohabitent, assurant une continuité harmonieuse de la Ludocrèche NOVA. Ici, épanouissement et environnement naturel se rencontrent au quotidien.

10h > 17h Entrée principale de L’ÉCOLE

EXPOSITION

L’intimité des arbres

Venez découvrir le nouveau groupe scolaire à travers l’univers unique d’Isabelle Bazelaire. Lors d’une visite originale avec l’artiste, à l’intérieur comme à l’extérieur, partagez ses moments de création. Une occasion de voir l’art en action, au cœur de ce lieu unique.

ATELIERS

Jouons la nature !

Découvrez le sol, sa faune et la richesse de la biodiversité à travers des jeux ludiques et pédagogiques. Entre maquettes de germination, herbiers, documents et livrets, petits et grands s’amusent tout en apprenant à mieux comprendre et protéger notre environnement.

À partir de 4 ans

ANIMATIONS ET EXPOSITION

Au restaurant scolaire, c’est mieux manger et moins jeter !

Plongez dans la nutrition fun et responsable ! Goûtez, découvrez, luttez contre le gaspillage, et voyez ce que mangent vos enfants avec Api Restauration. Une aventure nutritionnelle à ne pas manquer !

—

CENTRE DE CRÉATIONS POUR L’ENFANCE

De la culture à la poésie, un seul pas à franchir. Sous la verrière, plongez au cœur de la ville où art, mots et émotions s’entrelacent pour éveiller toutes les générations. Un centre culturel et maison de la poésie au rayonnement national, offrant une palette d’expériences artistiques dès le plus jeune âge.

Informations 10h > 12h | 13h > 17h Entrée rue Kléber

EN AVANT-PREMIÈRE

Installation Collective Serpentines

Lancez la nouvelle saison en beauté avec la découverte de la nouvelle exposition du Centre Culturel !

JEU D’ARTISTE

Matière à poèmes

Le Centre de Créations pour l’Enfance de Tinqueux crée des jeux artistiques itinérants, imaginés avec des créateurs, pour éveiller l’art chez les enfants… Jouez, découvrez, créez !

ATELIER

Plume & Poésie

Libérez votre créativité, jouez avec les mots et laissez naître des univers poétiques !

TEMPS FORTS

Inauguration

Inauguration de la plaque Le chemin des petits poètes

Goûter offert à 15h30

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES

En cas d’intempéries, certaines animations sont susceptibles d’être annulées. .

VILLE DE TINQUEUX Tinqueux 51430

English : JOURNÉE DU PATRIMOINE DE TINQUEUX

