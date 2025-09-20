Journée du patrimoine de Villard Saint Pancrace Chapelle Saint-Pancrace Villar-Saint-Pancrace

Journée du patrimoine de Villard Saint Pancrace 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Pancrace Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Journées du patrimoine de Villard St Pancrace

Samedi 20 : 10h Visite Chapelle St Pancrace, 14h00 Visite de mine et Camp des Espagnols.

Dimanche : 14h00 Visite de la mine, 17h visite Moulin de Sacha

Chapelle Saint-Pancrace 36 Rue Jean Bayle, 05100 Villar-Saint-Pancrace, France Villar-Saint-Pancrace 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0671947100 »}]

