JOURNEE DU PATRIMOINE – Découverte de la Préfecture Vesoul
samedi 19 septembre 2026 · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
JOURNEE DU PATRIMOINE – Découverte de la Préfecture
1 Rue de la Préfecture Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:15:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Samedi 19 Septembre, découvrez les lieux emblématiques de ce site historique : escaliers d’honneur, salons de réceptions et jardins. Deux visites guidées, commentées par Julia Theulin, guide et médiatrice culturelle en Haute-Saône et Franche-Comté. .
1 Rue de la Préfecture Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 70 00
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English : JOURNEE DU PATRIMOINE – Découverte de la Préfecture
L’événement JOURNEE DU PATRIMOINE – Découverte de la Préfecture Vesoul a été mis à jour le 2026-09-05 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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