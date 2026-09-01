Informations pratiques

Vesoul

JOURNEE DU PATRIMOINE – Découverte de la Préfecture

1 Rue de la Préfecture Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:15:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Samedi 19 Septembre, découvrez les lieux emblématiques de ce site historique : escaliers d’honneur, salons de réceptions et jardins. Deux visites guidées, commentées par Julia Theulin, guide et médiatrice culturelle en Haute-Saône et Franche-Comté. .

1 Rue de la Préfecture Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 70 00

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English : JOURNEE DU PATRIMOINE – Découverte de la Préfecture

L’événement JOURNEE DU PATRIMOINE – Découverte de la Préfecture Vesoul a été mis à jour le 2026-09-05 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL