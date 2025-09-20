Journée du Patrimoine DOMAINE DES ÉTANGS PARCOURS PÉDESTRE LE TEMPS DES ÉTANGS Massignac

Journée du Patrimoine DOMAINE DES ÉTANGS PARCOURS PÉDESTRE LE TEMPS DES ÉTANGS Massignac samedi 20 septembre 2025.

Journée du Patrimoine DOMAINE DES ÉTANGS PARCOURS PÉDESTRE LE TEMPS DES ÉTANGS

Massignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le dessinateur et auteur de BD François Olislaeger a dessiné le parcours pédestre le temps des étangs à destination des familles, au cœur du domaine des étangs.

.

Massignac 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 85 00

English :

Cartoonist and author François Olislaeger has designed the « Time of the Ponds » walking trail for families, in the heart of the Ponds estate.

German :

Der Comiczeichner und -autor François Olislaeger hat den Wanderweg « Zeit der Teiche » für Familien im Herzen des Teichgebiets entworfen.

Italiano :

Il fumettista e autore François Olislaeger ha progettato un percorso a piedi chiamato « Pond Time » per le famiglie, nel cuore della tenuta degli Stagni.

Espanol :

El dibujante y escritor François Olislaeger ha diseñado para las familias un sendero de paseo llamado « Tiempo en los estanques », en el corazón de la urbanización de los Estanques.

L’événement Journée du Patrimoine DOMAINE DES ÉTANGS PARCOURS PÉDESTRE LE TEMPS DES ÉTANGS Massignac a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine