Journée du patrimoine | Domeyrat rue du Château Domeyrat

Journée du patrimoine | Domeyrat rue du Château Domeyrat samedi 20 septembre 2025.

Journée du patrimoine | Domeyrat

rue du Château Château de Domeyrat Domeyrat Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Ouverture exceptionnelle pour les Journée du Patrimoine 2025. Essayez de percer ses mystères en compagnie de Delphine, qui vous contera comment les hommes ont bâti ce castel, mais attention le dernier seigneur des lieux n’est pas loin…

.

rue du Château Château de Domeyrat Domeyrat 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 43 69 75 contact@chateaudomeyrat.fr

English :

Special opening for Heritage Days 2025. Try to unravel its mysteries in the company of Delphine, who will tell you how men built this castel, but beware: the last lord of the manor is not far away…

German :

Sonderöffnung anlässlich des Tags des Kulturerbes 2025. Versuchen Sie, die Geheimnisse der Burg zu lüften, indem Sie Delphine begleiten, die Ihnen erzählt, wie die Menschen die Burg erbaut haben, aber Vorsicht, der letzte Herr des Ortes ist nicht weit entfernt…

Italiano :

Apertura eccezionale per le Giornate del Patrimonio 2025. Cercate di svelare i suoi misteri in compagnia di Delphine, che vi racconterà come gli uomini hanno costruito questo castello, ma attenzione l’ultimo signore del maniero non è lontano…

Espanol :

Apertura excepcional para las Jornadas del Patrimonio 2025. Intente desentrañar sus misterios en compañía de Delphine, que le contará cómo los hombres construyeron este castillo, pero cuidado, el último señor de la mansión no está lejos…

L’événement Journée du patrimoine | Domeyrat Domeyrat a été mis à jour le 2025-09-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier