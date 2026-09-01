Journée du patrimoine – Eau et moulins Micro-Musée des Premiers Sapins Les Premiers Sapins

samedi 19 septembre 2026 · Micro-Musée des Premiers Sapins · Les Premiers Sapins

Informations pratiques

Les Premiers Sapins

Journée du patrimoine – Eau et moulins

Micro-Musée des Premiers Sapins 5 Route des Grands Champs Les Premiers Sapins Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Micro-musée des Premiers Sapins vous propose une journée riche en découverte, samedi 19 septembre, autour des thèmes de l’eau et des moulins : visites guidées, conférence et exposition au programme !

– Les visites guidées – samedi 19 septembre :

Le matin

Visite des vestiges du Moulin de Chasnans

Départ à 10h du Micro-musée

L’après-midi

Visite des vestiges du moulin d’Athose

Départ à 15h30 du micro-musée

Prévoir de bonnes chaussures de marche. Non accessible aux poussettes.

Apéritif offert par la municipalité après la visite du moulin de Chasnans suivi d’un repas tiré du sac, sur place derrière le micro-musée.

– Exposition sur les moulins des Premiers Sapins

Samedi 19 septembre : ouvert de 10h à 17h

Salle des fête de Chasnans.

– Conférence « L’eau sous nos pieds, l’énergie d’hier et de demain » avec Pascal Reilé, hydrogéologue.

Samedi 19 septembre à 14h – salle des fête de Chasnans .

Micro-Musée des Premiers Sapins 5 Route des Grands Champs Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 60 04 06 evs.premiers-sapins@famillesrurales.org

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English : Journée du patrimoine – Eau et moulins

L’événement Journée du patrimoine – Eau et moulins Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-09-07 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)