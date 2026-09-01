Journée du patrimoine – Eau et moulins Micro-Musée des Premiers Sapins Les Premiers Sapins
samedi 19 septembre 2026 · Micro-Musée des Premiers Sapins · Les Premiers Sapins
Informations pratiques
Les Premiers Sapins
Journée du patrimoine – Eau et moulins
Micro-Musée des Premiers Sapins 5 Route des Grands Champs Les Premiers Sapins Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Micro-musée des Premiers Sapins vous propose une journée riche en découverte, samedi 19 septembre, autour des thèmes de l’eau et des moulins : visites guidées, conférence et exposition au programme !
– Les visites guidées – samedi 19 septembre :
Le matin
Visite des vestiges du Moulin de Chasnans
Départ à 10h du Micro-musée
L’après-midi
Visite des vestiges du moulin d’Athose
Départ à 15h30 du micro-musée
Prévoir de bonnes chaussures de marche. Non accessible aux poussettes.
Apéritif offert par la municipalité après la visite du moulin de Chasnans suivi d’un repas tiré du sac, sur place derrière le micro-musée.
– Exposition sur les moulins des Premiers Sapins
Samedi 19 septembre : ouvert de 10h à 17h
Salle des fête de Chasnans.
– Conférence « L’eau sous nos pieds, l’énergie d’hier et de demain » avec Pascal Reilé, hydrogéologue.
Samedi 19 septembre à 14h – salle des fête de Chasnans .
Micro-Musée des Premiers Sapins 5 Route des Grands Champs Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 60 04 06 evs.premiers-sapins@famillesrurales.org
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English : Journée du patrimoine – Eau et moulins
L’événement Journée du patrimoine – Eau et moulins Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-09-07 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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