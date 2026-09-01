Informations pratiques

Échourgnac

Journée du Patrimoine

Ferme du Parcot Échourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journée du Patrimoine à la Ferme du Parcot– Visites libres, guidées de la maison historique, animations, présentation d’auteurs locaux, sorties nature, visite du jardin pédagogique en autonomie de 9h à 17h. Inauguration de l’expo de dessins réalisés en forêt de la Double, série de pastels et réalisés en forêt par un artiste plasticien, cuisson au four à pain (repas du midi sur réservation). Un repas sous forme de casse-croûte paysan 05 53 81 99 28 .

Ferme du Parcot Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28 leparcot@hotmail.com

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English : Journée du Patrimoine

L’événement Journée du Patrimoine Échourgnac a été mis à jour le 2026-08-31 par Val de Dronne