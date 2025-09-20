Journée du Patrimoine Eglise Saint Julien Eglise Saint Julien Tournon-sur-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’Eglise Saint Julien, venez profiter d’une vision du patrimoine tournonais, entre architecture, art sacré, fresques et vitraux colorés remplis d’histoires.

Eglise Saint Julien Place Saint-Julien 07300 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 07 00 17 http://www.chateaumusee-tournon.com/ L’Eglise Saint-Julien est une ancienne collégiale qui fut construite en l’honneur de Saint-Julien, un ancien romain reconverti au Christianisme. Elle abrite de nombreux arts sacrés, une fresque du XVème siècle ainsi que des vitraux colorés.

L’Eglise est ouverte au public de 7h à 18h tous les jours.

