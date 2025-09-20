JOURNEE DU PATRIMOINE EGLISE SAN MARTI DE LAVAIL Sorède

Hameau de Lavail Sorède Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Remarquable église qui se situe dans le hameau de Lavail. Rarement accessible, les journées du patrimoine sont un moment propice à sa visite.

Visite commentée, rendez-vous sur place sans réservation. Gratuit.

Hameau de Lavail Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 04

English :

A remarkable church in the hamlet of Lavail. Rarely accessible, Heritage Days are an ideal time to visit it.

Guided tour, appointment required. Free admission.

German :

Bemerkenswerte Kirche, die sich im Weiler Lavail befindet. Da sie nur selten zugänglich ist, sind die Tage des Kulturerbes ein guter Zeitpunkt, um sie zu besichtigen.

Kommentierte Besichtigung, Termin vor Ort ohne Reservierung. Kostenlos.

Italiano :

Una chiesa straordinaria nella frazione di Lavail. Raramente accessibile, le Giornate del Patrimonio sono il momento ideale per visitarla.

Visita guidata su appuntamento. Ingresso libero.

Espanol :

Una iglesia notable en la aldea de Lavail. Raramente accesible, las Jornadas del Patrimonio son el momento perfecto para visitarla.

Visita guiada con cita previa. Entrada gratuita.

