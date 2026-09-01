JOURNEE DU PATRIMOINE – EGLISE SAN MARTI DE LAVALL Sorède
samedi 19 septembre 2026 · Sorède
Informations pratiques
Sorède
JOURNEE DU PATRIMOINE – EGLISE SAN MARTI DE LAVALL
Hameau de Lavail Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture et visite exceptionnelle à l’occasion des Journées du patrimoine 2026 !
Remarquable église qui se situe dans le hameau de Lavail. Rarement accessible, les journées du patrimoine sont un moment propice à sa visite.
Rendez-vous sur place samedi 19 sept uniquement, pas de visite dimanche.
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Hameau de Lavail Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
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English :
Special opening and tour during Heritage Days 2026!
This remarkable church is located in the hamlet of Lavail. Since it’s rarely open to the public, Heritage Days offer a great opportunity to visit it.
Come visit on Saturday, September 19 only; there will be no tours on Sunday.
L’événement JOURNEE DU PATRIMOINE – EGLISE SAN MARTI DE LAVALL Sorède a été mis à jour le 2026-09-05 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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