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JOURNEE DU PATRIMOINE – EGLISE SAN MARTI DE LAVALL Sorède

samedi 19 septembre 2026 · Sorède

JOURNEE DU PATRIMOINE – EGLISE SAN MARTI DE LAVALL Sorède

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Hameau de Lavail
Ville
66690 Sorède
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
0 0 0 Tarif de base - plein tarif Plein tarif

Sorède

JOURNEE DU PATRIMOINE – EGLISE SAN MARTI DE LAVALL

Hameau de Lavail Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif de base – plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Ouverture et visite exceptionnelle à l’occasion des Journées du patrimoine 2026 !
Remarquable église qui se situe dans le hameau de Lavail. Rarement accessible, les journées du patrimoine sont un moment propice à sa visite.
Rendez-vous sur place samedi 19 sept uniquement, pas de visite dimanche.
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Hameau de Lavail Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08 

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English :

Special opening and tour during Heritage Days 2026!
This remarkable church is located in the hamlet of Lavail. Since it’s rarely open to the public, Heritage Days offer a great opportunity to visit it.
Come visit on Saturday, September 19 only; there will be no tours on Sunday.

L’événement JOURNEE DU PATRIMOINE – EGLISE SAN MARTI DE LAVALL Sorède a été mis à jour le 2026-09-05 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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