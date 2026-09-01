Informations pratiques

Sorède

JOURNEE DU PATRIMOINE – EGLISE SAN MARTI DE LAVALL

Hameau de Lavail Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture et visite exceptionnelle à l’occasion des Journées du patrimoine 2026 !

Remarquable église qui se situe dans le hameau de Lavail. Rarement accessible, les journées du patrimoine sont un moment propice à sa visite.

Rendez-vous sur place samedi 19 sept uniquement, pas de visite dimanche.

.

Hameau de Lavail Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Special opening and tour during Heritage Days 2026!

This remarkable church is located in the hamlet of Lavail. Since it’s rarely open to the public, Heritage Days offer a great opportunity to visit it.

Come visit on Saturday, September 19 only; there will be no tours on Sunday.

L’événement JOURNEE DU PATRIMOINE – EGLISE SAN MARTI DE LAVALL Sorède a été mis à jour le 2026-09-05 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE