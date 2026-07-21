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AGENDA · Vancé

Journée du patrimoine Église Vancé

samedi 19 septembre 2026 · Vancé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Église
Ville
72310 Vancé
Département
Sarthe
Tarif

Vancé

Journée du patrimoine Église

Église Vancé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visites libres avec support d’information
Accès PMR

Parcours-découverte du village disponible dans l’église

À voir également en accès libre le lavoir   .

Église Vancé 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 36 32 

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English :

L’événement Journée du patrimoine Église Vancé a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois

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