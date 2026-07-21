AGENDA · Vancé
Journée du patrimoine Église Vancé
samedi 19 septembre 2026 · Vancé
Informations pratiques
Vancé
Journée du patrimoine Église
Église Vancé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres avec support d’information
Accès PMR
Parcours-découverte du village disponible dans l’église
À voir également en accès libre le lavoir .
Église Vancé 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 36 32
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English :
L’événement Journée du patrimoine Église Vancé a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois
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