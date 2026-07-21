Informations pratiques

Vancé

Journée du patrimoine Église

Église Vancé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres avec support d’information

Accès PMR

Parcours-découverte du village disponible dans l’église

À voir également en accès libre le lavoir .

Église Vancé 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 36 32

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English :

L’événement Journée du patrimoine Église Vancé a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois