JOURNÉE DU PATRIMOINE EN FORÊT DU GÂVRE Le Gâvre

JOURNÉE DU PATRIMOINE EN FORÊT DU GÂVRE

Parking de l’étang Le Gâvre Loire-Atlantique

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Randonnée en forêt, à la découverte des vieilles futaies du Pilier (3 km, environ 1h30). Journée proposée par l’association Les Amis de la Forêt du Gâvre.

Apporter son pique-nique pour assister ensuite à la conférence de l’après-midi, à 14h, salle du Pontrais, ayant pour thème l’arbre, animée par Joël Le Texier. .

English :

Forest walk to discover the old forest of Le Pilier (3 km, approx. 1h30). Proposed by the association Les Amis de la Forêt du Gâvre.

German :

Wanderung im Wald, um die alten Hochwälder von Le Pilier zu entdecken (3 km, ca. 1,5 Stunden). Dieser Tag wird von der Vereinigung Les Amis de la Forêt du Gâvre angeboten.

Italiano :

Passeggiata forestale alla scoperta dell’antica foresta di Le Pilier (3 km, ca. 1h30). Organizzata da Les Amis de la Forêt du Gâvre.

Espanol :

Paseo forestal para descubrir el antiguo bosque de Le Pilier (3 km, aprox. 1h30). Organizado por Les Amis de la Forêt du Gâvre.

