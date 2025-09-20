Journée du patrimoine Espace Patrimoine Klepsydra Saint-Sébastien

Saint-Sébastien

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21

L’Espace Patrimoine permet de découvrir 2000 ans d’histoire à Saint-Sébastien. Au travers de panneaux et d’objets vous voyagerez depuis la période gallo-romaine (temple, villa, voie impériale) à la Résistance, en passant par la période mérovingienne (sarcophage), le Moyen Âge (croix, abbaye, prieuré), et le XIXe siècle ferroviaire (historique de deux lignes Paris Toulouse et Saint-Sébastien Guéret). Visite gratuite.

Visite commentée le dimanche 21/09 du patrimoine réhabilité Pont tournant, fosse à piquer, lavoir…. à 10h, départ parking de la gare avec un circuit de 1.7km

Rens 06 76 62 21 98 .

Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 62 21 98

