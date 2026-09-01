Informations pratiques

Dommartin-le-Saint-Père

Journée du Patrimoine et Brocante Dommartin de Saint-Père

Village Dommartin-le-Saint-Père Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Tout public

L’association Echo Village de la Blaise (EVB) de Dommartin le St Père, dans le cadre des journées du patrimoine, organise des portes ouvertes ainsi qu’une brocante le dimanche 20 septembre 2026 à partir de 8h. N’hésitez pas à venir voir nos ateliers où vous pourrez rencontrer nos bénévoles qui œuvrent tous les mardis pour redonner vie au matériel ancien que nous récupérons.

Nous vous attendons nombreux. .

Village Dommartin-le-Saint-Père 52110 Haute-Marne Grand Est j.boudinet@orange.fr

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English :

L’événement Journée du Patrimoine et Brocante Dommartin de Saint-Père Dommartin-le-Saint-Père a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne