Journée du Patrimoine et du foie gras Lieu-dit Les Granges Tursac

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Situé sur la vallée de la Vézère entre Les Eyzies et Montignac, l’élevage d’oies des Granges ouvre ses portes au public le samedi 20 septembre à l’occasion des Journées du Patrimoine. Les producteurs auront à cœur de faire découvrir aux visiteurs leur savoir-faire paysan qui allie respect des animaux et qualité des produits.

De l’élevage des oisons à la cuisine des foies gras, pâtés, confits, cous farcis,… en passant par la culture des céréales TOUT se passe sur la ferme, à Tursac. Comment sont élevées les oies ? Qu’est-ce qu’elles mangent ? C’est quoi le gavage ? Les producteurs répondront à toutes vos questions lors de la visite de la ferme le samedi à 11h. .

Lieu-dit Les Granges Elevage d’oies des granges Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 51 31 89 contact@elevagedesgranges.com

English : Journée du Patrimoine et du foie gras

Situated in the Vézère valley between Les Eyzies and Montignac, the Elevage d?oies des Granges offers you the chance to discover real farming know-how, combining respect for the animals and quality products.

German : Journée du Patrimoine et du foie gras

Die Gänsezucht Elevage d’oie des Granges liegt im Tal der Vézère zwischen Les Eyzies und Montignac. Hier können Sie echtes bäuerliches Know-how entdecken, das Respekt vor den Tieren und die Qualität der Produkte miteinander verbindet.

Italiano :

Situato nella valle del Vézère, tra Les Eyzies e Montignac, l’Elevage d’oies des Granges vi offre la possibilità di scoprire il vero savoir-faire contadino, che unisce il rispetto per gli animali a prodotti di qualità.

Espanol : Journée du Patrimoine et du foie gras

Situado en el valle del Vézère, entre Les Eyzies y Montignac, Elevage d’oies des Granges le ofrece la posibilidad de descubrir un auténtico saber hacer agrícola, que combina el respeto por los animales y los productos de calidad.

