Journée du Patrimoine Expo sur Chaucre et les villages de St Georges d’Oléron Chaucre Saint-Georges-d’Oléron

Chaucre 25, rue de la côte sauvage Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’amicale de Chaucre présente une exposition sur Chaucre et les villages de Saint Georges d’Oléron

Chaucre 25, rue de la côte sauvage Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 64 12 adc.lfc@gmail.com

English : Heritage Day Exhibition on Chaucre and the villages of St Georges d’Oléron

As part of Heritage Days, the Amicale de Chaucre presents an exhibition on Chaucre and the villages of Saint Georges d’Oléron

German : Tag des Kulturerbes Ausstellung über Chaucre und die Dörfer von St. Georges d’Oléron

Im Rahmen der Tage des offenen Denkmals präsentiert der Freundeskreis von Chaucre eine Ausstellung über Chaucre und die Dörfer von Saint Georges d’Oléron

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, l’associazione Chaucre presenta una mostra su Chaucre e i villaggi di Saint Georges d’Oléron

Espanol : Día del Patrimonio Exposición sobre Chaucre y los pueblos de St Georges d’Oléron

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, la asociación Chaucre presenta una exposición sobre Chaucre y los pueblos de Saint Georges d’Oléron

L’événement Journée du Patrimoine Expo sur Chaucre et les villages de St Georges d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes