Journée du Patrimoine – Exposition d’art contemporain Chapelle de l’Institut Magot Pont-à-Mousson
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de l'Institut Magot · Pont-à-Mousson
Informations pratiques
Pont-à-Mousson
Journée du Patrimoine – Exposition d’art contemporain
Chapelle de l’Institut Magot 1bis rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées du Patrimoine ont pour objectif de rendre accessible à tous les lieux historiques et la culture
L’Association Artistique Mussipontaine souhaite participer à ces journées de découverte et vous invite à venir rencontrer des artistes locaux à la Chapelle de la médiathèque les 19 et 20 septembre.
8 artistes y exposeront leurs œuvres et trois auront le plaisir de faire une démonstration !
Poussez la porte et entrez !Tout public
0 .
Chapelle de l’Institut Magot 1bis rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est asso.artistique.mussipontaine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The goal of Heritage Days is to make all historic sites and cultural attractions accessible to everyone
The Mussipontaine Artistic Association would like to participate in these days of discovery and invites you to come meet local artists at the library chapel on September 19 and 20.
Eight artists will be exhibiting their works there, and three will have the pleasure of giving demonstrations!
Push open the door and come on in!
L’événement Journée du Patrimoine – Exposition d’art contemporain Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON
À voir aussi à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle)
- Visite libre d’un monument historique du XVIIIe siècle et de ses jardins, Abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson 20 septembre 2026
- Découverte de la bibliothèque d’une abbaye, Abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson 20 septembre 2026
- Visite guidée d’une ancienne abbaye et de ses jardins, Abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson 20 septembre 2026
- Atelier de sculpture sur pierre, Abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson 20 septembre 2026
- Jazz à l’Abbaye Une histoire du piano Jazz Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson 20 septembre 2026