Journée du Patrimoine – Exposition d’art contemporain Chapelle de l’Institut Magot Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Journée du Patrimoine – Exposition d’art contemporain

Chapelle de l’Institut Magot 1bis rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées du Patrimoine ont pour objectif de rendre accessible à tous les lieux historiques et la culture

L’Association Artistique Mussipontaine souhaite participer à ces journées de découverte et vous invite à venir rencontrer des artistes locaux à la Chapelle de la médiathèque les 19 et 20 septembre.

8 artistes y exposeront leurs œuvres et trois auront le plaisir de faire une démonstration !

Poussez la porte et entrez !Tout public

0 .

Chapelle de l’Institut Magot 1bis rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est asso.artistique.mussipontaine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The goal of Heritage Days is to make all historic sites and cultural attractions accessible to everyone

The Mussipontaine Artistic Association would like to participate in these days of discovery and invites you to come meet local artists at the library chapel on September 19 and 20.

Eight artists will be exhibiting their works there, and three will have the pleasure of giving demonstrations!

Push open the door and come on in!

L’événement Journée du Patrimoine – Exposition d’art contemporain Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON