Informations pratiques

Villenave

Journée du Patrimoine Exposition et découverte du domaine de Fondousse

133 Chemin de la Houn Villenave Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir une exposition sur nos patrimoines en péril, imaginée, construite et commentée par

l’Office de Tourisme du Pays Tarusate. Poursuivez avec la visite du micro-vignoble (0.8 ha) de Labastide Fondousse, dans la petite Chalosse de VILLENAVE, appartenant à Marie LOUSTALAN-PRÉVOST.

Venez découvrir une exposition sur nos patrimoines en péril, imaginée, construite et commentée par

l’Office de Tourisme du Pays Tarusate. Poursuivez avec la visite du micro-vignoble (0.8 ha) de Labastide Fondousse, dans la petite Chalosse de VILLENAVE, appartenant à Marie LOUSTALAN-PRÉVOST. Terminez par une dégustation de sa production, presque confidentielle, de vin rouge aux arômes de framboise. .

133 Chemin de la Houn Villenave 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com

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English : Journée du Patrimoine Exposition et découverte du domaine de Fondousse

Come discover an exhibition on our endangered heritage sites, conceived, created, and curated by

the Pays Tarusate Tourist Office. Continue with a visit to the small vineyard (0.8 ha) in Labastide Fondousse, in the “Little Chalosse” region of Villenave, owned by Marie Lousztalan-Prévost.

L’événement Journée du Patrimoine Exposition et découverte du domaine de Fondousse Villenave a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Tartas