Journée du patrimoine: Exposition: François Vigorie-Sculpter la transparence (Galerie du Théâtre) Brive-la-Gaillarde
Esplanade Bernard Murat Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Dans le cadre des journées du patrimoine, venez découvrir l’exposition Sculpter la transparence .
De François Vigorie, sculpteur sur verre.
Esplanade Bernard-Murat 19100 Brive. Entrée libre. .
Esplanade Bernard Murat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
