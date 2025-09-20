Journée du patrimoine: Exposition: François Vigorie-Sculpter la transparence (Galerie du Théâtre) Brive-la-Gaillarde

Journée du patrimoine: Exposition: François Vigorie-Sculpter la transparence (Galerie du Théâtre)

Esplanade Bernard Murat Brive-la-Gaillarde Corrèze

Dans le cadre des journées du patrimoine, venez découvrir l’exposition Sculpter la transparence .

De François Vigorie, sculpteur sur verre.

Esplanade Bernard-Murat 19100 Brive. Entrée libre. .

