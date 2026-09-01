Journée du Patrimoine : Exposition photographique Route du bourg Saint-Laurent-de-Gosse
samedi 19 septembre 2026 · Route du bourg · Saint-Laurent-de-Gosse
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-Gosse
Journée du Patrimoine : Exposition photographique
Route du bourg Préau de l’école Saint-Laurent-de-Gosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:15:00
fin : 2026-09-19 15:45:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition photographique : Les empreintes du temps, dans le cadre de la Journée du Patrimoine.
Une exposition consacrée à la photographie comme témoin des transformations du village et de son patrimoine.
À travers les images, découvrez les traces laissées par le temps et les évolutions de Saint-Laurent-de-Gosse.
Tout public – Durée : environ 30 min.
Inscription obligatoire au 05 59 56 61 61.
RDV à 15h15 sous le préau de l’école. .
Route du bourg Préau de l’école Saint-Laurent-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 61 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée du Patrimoine : Exposition photographique
L’événement Journée du Patrimoine : Exposition photographique Saint-Laurent-de-Gosse a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Seignanx
À voir aussi à Saint-Laurent-de-Gosse (Landes)
- Visite contée du château de Larunque, Château de Larunque, Saint-Laurent-de-Gosse 19 septembre 2026
- Journée du Patrimoine : Visite contée du château de Larunque Château de Larunque Saint-Laurent-de-Gosse 19 septembre 2026
- Exposition de photographies, Préau de l’école, Saint-Laurent-de-Gosse 19 septembre 2026
- Visite commentée : Si le Seignanx m’était conté… à l’église, Église, Saint-Laurent-de-Gosse 19 septembre 2026
- Journée du Patrimoine : Musée insolite Salle polyvalente Saint-Laurent-de-Gosse 19 septembre 2026