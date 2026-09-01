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Journée du Patrimoine : Exposition photographique Route du bourg Saint-Laurent-de-Gosse

samedi 19 septembre 2026 · Route du bourg · Saint-Laurent-de-Gosse

Journée du Patrimoine : Exposition photographique Route du bourg Saint-Laurent-de-Gosse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:15:00
Lieu
Route du bourg
Adresse
Préau de l'école
Ville
40390 Saint-Laurent-de-Gosse
Département
Landes
Tarif

Saint-Laurent-de-Gosse

Journée du Patrimoine : Exposition photographique

Route du bourg Préau de l’école Saint-Laurent-de-Gosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:15:00
fin : 2026-09-19 15:45:00

Date(s) :
2026-09-19

Exposition photographique : Les empreintes du temps, dans le cadre de la Journée du Patrimoine.
Une exposition consacrée à la photographie comme témoin des transformations du village et de son patrimoine.
À travers les images, découvrez les traces laissées par le temps et les évolutions de Saint-Laurent-de-Gosse.
Tout public – Durée : environ 30 min.
Inscription obligatoire au 05 59 56 61 61.
RDV à 15h15 sous le préau de l’école.   .

Route du bourg Préau de l’école Saint-Laurent-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 61 61 

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English : Journée du Patrimoine : Exposition photographique

L’événement Journée du Patrimoine : Exposition photographique Saint-Laurent-de-Gosse a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Seignanx

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