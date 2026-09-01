Informations pratiques

Monplaisant

Journée du Patrimoine : Filature de Laine de Belvès

Filature de Belvès Monplaisant Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées Européennes du patrimoine, le programme :

Samedi 19 :

Atelier tufting de 9h30 à 13h00

Vernissage de l’exposition « L’Art et la Machine » à 17h00

Dimanche 20 :

Démonstration de la carde, filage, etc

Et bien sûr, visite de la filature!

Journées Européennes du patrimoine, le programme :

Samedi 19 :

Atelier tufting de 9h30 à 13h00, une technique textile créative.

Vernissage de l’exposition « L’Art et la Machine » à 17h00

Découvrez les œuvres réalisées spécialement autour de la salle des machines et rencontrez les artistes et amateurs participant à cette exposition collective.

Remise du prix du jury à 18h00

Dimanche 20 :

Démonstration de la carde

L’occasion d’observer cette machine emblématique et de mieux comprendre son rôle dans la transformation de la laine.

Démonstration de filage de laine angora

Rencontrez la fileuse et ses lapins angora! Une rencontre originale pour découvrir la laine depuis l’animal jusqu’au fil.

Et bien sûr, visite de la filature! .

Filature de Belvès Monplaisant 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 83 05 contact@asso-aufildutemps.com

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English : Journée du Patrimoine : Filature de Laine de Belvès

European Heritage Days, the program:

Saturday, the 19th:

Tufting workshop from 9:30 a.m. to 1:00 p.m.

Opening reception for the exhibition “Art and the Machine” at 5:00 p.m.

Sunday, the 20th:

Demonstration of carding, spinning, etc.

And of course, a tour of the spinning mill!

L’événement Journée du Patrimoine : Filature de Laine de Belvès Monplaisant a été mis à jour le 2026-09-10 par Périgord Noir Vallée Dordogne