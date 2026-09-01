Informations pratiques

Sorède

JOURNEE DU PATRIMOINE FORGE CATALANE

Rue de la Fargue Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite exceptionnelle et présentation du Martinet qui a fonctionné au 17ème siècle. Retour sur l’histoire de l’exploitation du fer dans le Roussillon et plus particulièrement à Sorède.

Accueil et visite commentée du site, réhabilité et entretenu par les bénévoles de l’association PASTOR. Rendez-vous sur place sans réservation. Gratuit.

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Rue de la Fargue Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

A special tour and presentation of the Martinet, which was in operation in the 18th century. A look back at the history of iron mining in the Roussillon region, and more specifically in Sorède.

Welcome and guided tour of the site, which has been restored and is maintained by volunteers from the PASTOR association. No reservation required; just show up. Free admission.

L’événement JOURNEE DU PATRIMOINE FORGE CATALANE Sorède a été mis à jour le 2026-09-01 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE