Journée du patrimoine Gare de Bassens Bassens

Journée du patrimoine Gare de Bassens Bassens samedi 20 septembre 2025.

Journée du patrimoine Samedi 20 septembre, 09h00 Gare de Bassens Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-20T09:+ – 2025-09-20T12:+

Au cours d’une promenade, quelques domaines privés nous ouvriront leur portail.

Ainsi nous admirerons l’architecture des châteaux non ouverts habituellement au public et nous pourrons en faire le tour.

Tout public- Organisée en partenariat avec les associations ABPEPP et Histoire & Patrimoine.

Gare de Bassens Avenue du général leclerc, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-bassens.Fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0557808178 »}]

Un coup d’œil, extérieur, dans les propriétés privées.

©ville de Bassens