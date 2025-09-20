Journée du patrimoine Graignes-Mesnil Angot Graignes Mesnil Angot Graignes-Mesnil-Angot
Journée du patrimoine Graignes-Mesnil Angot Graignes Mesnil Angot Graignes-Mesnil-Angot samedi 20 septembre 2025.
Journée du patrimoine Graignes-Mesnil Angot
Graignes Mesnil Angot Chemin de Dais Graignes-Mesnil-Angot Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Deux visites:
11h Manoir de Dais situé Chemin de Dais
16h Eglise Saint Michel située Place Alphonse Voydie
Un concert:
17h concert Trio Faubourg à la salle des fêtes, rue Désiré Hamelin .
Graignes Mesnil Angot Chemin de Dais Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie +33 2 33 05 83 48 sophie.godard72@gmail.com
English : Journée du patrimoine Graignes-Mesnil Angot
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée du patrimoine Graignes-Mesnil Angot Graignes-Mesnil-Angot a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Saint-Lô