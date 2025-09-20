Journée du patrimoine Graignes-Mesnil Angot Graignes Mesnil Angot Graignes-Mesnil-Angot

Graignes Mesnil Angot Chemin de Dais Graignes-Mesnil-Angot Manche

Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Deux visites:

11h Manoir de Dais situé Chemin de Dais
16h Eglise Saint Michel située Place Alphonse Voydie

Un concert:

17h concert Trio Faubourg à la salle des fêtes, rue Désiré Hamelin   .

Graignes Mesnil Angot Chemin de Dais Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie +33 2 33 05 83 48  sophie.godard72@gmail.com

