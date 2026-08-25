Journée du Patrimoine – Gratuit – Navigation à la voile – Durée 1 heure, Port Jean – Carquefou, Carquefou
dimanche 20 septembre 2026 · Port Jean - Carquefou · Carquefou
Informations pratiques
Journée du Patrimoine – Gratuit – Navigation à la voile – Durée 1 heure Dimanche 20 septembre, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 Port Jean – Carquefou Loire-Atlantique
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Dans le cadre des sorties labellisées Journée du patrimoine, nous organisons des sorties découverte ce Dimanche de 11 h 30 à 12 h 30.
Lors de ce baptême, la navigation se fera en toute sécurité et les enfants seront équipés de gilets de sauvetage. Les enfants sont acceptés à partir de 3 ans. Un chef de bord (moniteur diplômé) expérimenté sera à bord.
Nous nous retrouverons à port Jean (Carquefou) pour 11 h 30 pour un embarquement immédiat sur le ponton principal, réservation obligatoire en vous inscrivant directement sur le site.
Sortie Gratuite. Merci de préciser l’âge de vos enfants et leur poids.
Au plaisir de vous faire partager notre passion : la voile traditionnelle sur un vieux voilier de 9 mètres, sur l’un des plus beaux plans d’eau intérieur du département : l’Erdre.
Port Jean – Carquefou Port Jean – Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0645645436 https://www.lespassagersdebullops.com/ Parkings à proximité
Dans le cadre des sorties labellisées Journée du patrimoine, nous organisons des sorties découverte ce Dimanche de 11 h 30 à 12 h 30.
©Vincent Goin
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