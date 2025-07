Journée du Patrimoine Hôtel des Ventes de Montluçon Hôtel des Ventes Montluçon

Hôtel des Ventes 9 rue Pierre Petit Montluçon Allier

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Visite de l’exposition du 26 Septembre en avant-première.

Estimations gratuites de vos TRESORS.

Hôtel des Ventes 9 rue Pierre Petit Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 02 66 dagot@montluconencheres.fr

English :

Preview of the exhibition on September 26.

Free appraisals of your TREASURES.

German :

Besuch der Ausstellung am 26. September als Vorpremiere.

Kostenlose Schätzungen Ihrer SCHÄTZE.

Italiano :

Anteprima della mostra il 26 settembre.

Valutazione gratuita dei vostri TESORI.

Espanol :

Preestreno de la exposición el 26 de septiembre.

Tasación gratuita de tus TESOROS.

