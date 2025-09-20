Journée du Patrimoine Jeu d’enquête immersif Pompey
Partez à la découverte du monde de fer et de feu qu’était celui des aciéries de Pompey. Installée en 1872, l’usine sidérurgique a fermé ses portes en 1986. Cette promenade commentée retrace l’histoire des aciéries aujourd’hui disparues et des ouvriers qui y dédièrent leur vie.
RDV Parking de covoiturage, rue des 4 éléments, 54340 Pompey
Visite Samedi et Dimanche à 10h
Spécial Famille Samedi et Dimanche à 16h30
Durée 1h30
Réservation nécessaire 03 83 24 40 40 groupes limités à 25 personnesTout public
59 Avenue du Général de Gaulle Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 93 60
English :
Discover the world of iron and fire that was the Pompey steelworks. Established in 1872, the steelworks closed its doors in 1986. This guided walk retraces the history of the now-defunct steelworks and the workers who dedicated their lives to them.
RDV: Car park, rue des 4 éléments, 54340 Pompey
Visit: Saturday and Sunday at 10 a.m
Family special: Saturday and Sunday at 4:30pm
Duration: 1h30
Reservations required: 03 83 24 40 40 ? groups limited to 25 people
German :
Entdecken Sie die Welt aus Eisen und Feuer, die die Stahlwerke von Pompey darstellten. Das 1872 errichtete Stahlwerk wurde 1986 geschlossen. Dieser geführte Spaziergang erzählt die Geschichte der Stahlwerke, die heute nicht mehr existieren, und der Arbeiter, die ihnen ihr Leben widmeten.
RDV: Parkplatz für Fahrgemeinschaften, rue des 4 éléments, 54340 Pompey
Besichtigung: Samstag und Sonntag um 10 Uhr
Familienspecial: Samstag und Sonntag um 16:30 Uhr
Dauer: 1,5 Std
Reservierung erforderlich: 03 83 24 40 40 ? Gruppen auf 25 Personen begrenzt
Italiano :
Scoprite il mondo di ferro e fuoco dell’acciaieria Pompeo. Fondata nel 1872, l’acciaieria ha chiuso i battenti nel 1986. Questa passeggiata guidata ripercorre la storia dell’acciaieria ormai dismessa e dei lavoratori che vi hanno dedicato la loro vita.
Punto d’incontro: Parcheggio, rue des 4 éléments, 54340 Pompey
Visita: sabato e domenica alle 10.00
Speciale famiglie: sabato e domenica alle 16.30
Durata: 1h30
Prenotazione obbligatoria: 03 83 24 40 40 ? gruppi limitati a 25 persone
Espanol :
Descubra el mundo de hierro y fuego que fue la acería Pompey. Fundada en 1872, cerró sus puertas en 1986. Este paseo guiado recorre la historia de la desaparecida acería y de los trabajadores que le dedicaron su vida.
Punto de encuentro: Aparcamiento, rue des 4 éléments, 54340 Pompey
Visita: sábado y domingo a las 10.00 h
Especial familias: sábado y domingo a las 16.30 h
Duración: 1h30
Reserva obligatoria: 03 83 24 40 40 ? grupos limitados a 25 personas
