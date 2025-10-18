Journée du patrimoine Koumac
Journée du patrimoine Koumac samedi 18 octobre 2025.
Journée du patrimoine
G6X7+7F4, Tiebaghi, Nouvelle-Calédonie Koumac Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-18
Partez à la découverte du patrimoine minier les 18 et 19 octobre ! Visites gratuites, animations, vente de souvenirs, restauration et dégustation de produits locaux à la boulangerie du Club. Un week-end riche en découvertes !
.
G6X7+7F4, Tiebaghi, Nouvelle-Calédonie Koumac 98850 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 42.78.42 vieuxvillagetiebaghi@gmail.com
English :
Discover our mining heritage on October 18 and 19! Free tours, entertainment, souvenir sales, food and local produce tasting at the Club’s bakery. A weekend full of discoveries!
German :
Gehen Sie am 18. und 19. Oktober auf Entdeckungsreise durch das Erbe des Bergbaus! Kostenlose Besichtigungen, Animationen, Verkauf von Souvenirs, Verpflegung und Verkostung lokaler Produkte in der Bäckerei des Clubs. Ein Wochenende voller Entdeckungen!
Italiano :
Scoprite il nostro patrimonio minerario il 18 e 19 ottobre! Visite gratuite, intrattenimento, vendita di souvenir, degustazione di cibo e prodotti locali presso il panificio del Club. Un fine settimana ricco di scoperte!
Espanol :
Descubra nuestro patrimonio minero los días 18 y 19 de octubre Visitas gratuitas, animaciones, venta de recuerdos, degustación de productos gastronómicos y locales en la panadería del Club. ¡Un fin de semana lleno de descubrimientos!
L’événement Journée du patrimoine Koumac a été mis à jour le 2025-10-03 par Tourisme Province Nord