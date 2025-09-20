Journée du patrimoine La Commanderie Lacommande

11h, 14h et 16h Visites guidées historiques dans la Commanderie. Venez découvrir ce site historique classé du XIIe siècle. Entre histoire et modernité, ce lieu vous accueille pour découvrir le passé médiéval du Béarn, et des Chemins de Compostelle, mêlé à des expériences sensorielles inédites comme une chambre sourde, la seule ouverte au public en Europe !

12h à 18h Présence de l’artiste exposante. Exposition « Terre et ciels » de Thérèse Parrieus explore la nature et les couleurs pour faire surgir des sensations colorées. Plutôt que de représenter le réel, il s’agit de percevoir à travers le regard, mais aussi la sensibilité du moment, les paysages, les fleurs et les ciels et de faire apparaître une présence unique que l’aquarelliste crée en jouant des transparences et de la subtilité des pigments et de l’eau sur la feuille de papier. Tout un voyage. .

La Commanderie Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 20 48 89 contact@commanderie-lacommande.fr

