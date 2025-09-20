Journée du patrimoine La Nouvelle Laiterie en fête La Nouvelle Laiterie Saint-Jean-de-Liversay

La Nouvelle Laiterie 1 Route de Courçon Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Poussez les portes de La Nouvelle Laiterie et découvrez toutes les activités solidaires et les visages qui animent ce nouveau lieu ressource.

→ en partenariat avec L’Heure Civique

La Nouvelle Laiterie 1 Route de Courçon Saint-Jean-de-Liversay 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 92 93

English :

Push open the doors of La Nouvelle Laiterie and discover all the solidarity activities and faces that animate this new resource center.

? in partnership with L’Heure Civique

German :

Stoßen Sie die Türen von La Nouvelle Laiterie auf und entdecken Sie alle solidarischen Aktivitäten und Gesichter, die diesen neuen Ressourcenort beleben.

? in Partnerschaft mit L’Heure Civique

Italiano :

Aprite le porte della Nouvelle Laiterie e scoprite tutte le attività e i volti solidali che compongono questo nuovo centro di risorse.

in collaborazione con L’Heure Civique

Espanol :

Abra de par en par las puertas de La Nouvelle Laiterie y descubra todas las actividades solidarias y los rostros que componen este nuevo centro de recursos.

? en colaboración con L’Heure Civique

