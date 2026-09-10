Journée du Patrimoine Labège, Mairie de Labège, Labège

Informations pratiques

Journée du Patrimoine Labège Dimanche 20 septembre, 09h15 Mairie de Labège Haute-Garonne

certains événements sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Evénements et visites libres – Tout public

• De 10h à 12h puis de 15h à 17h : ouverture de l’église avec accueil des visiteurs

• À 15h30 : visite guidée de l’Eglise

• De 11h15 à 11h25 Lectures Semelles de plumes : Jardins de Christine (jardins de la Maison Salvan)

• De 11h45 à 12h15 Chants occitans par l’association Transmission de chants occitans, en partenariat avec l’association Ondes et l’association Semelles de plumes – Parc de Labège

• À 12h15 Inauguration du parcours patrimoine – Parc de Labège

• De 14h30 à 14h50 Association Ondes : Les contes du Lauragais – Parc de Labège.

Evénements avec inscription

– 9h15-11h45 : visite commentée du parcours du patrimoine

Rendez-vous devant la mairie

Adultes et adolescents

Gratuit

Inscription obligatoire (places limitées) : 05 62 88 35 27 mediatheque.labege@wanadoo.fr

– 10h30-11h30 Atelier et médiation autour de l’affiche “Charivari” de l’artiste Camille Lavaud Benito.

Maison Salvan

Familles en duos, enfants de 4 à 7 ans

Gratuit

Inscription obligatoire (places limitées) : 05 62 88 35 27 mediatheque.labege@wanadoo.fr

Visite libre animée par le CMJ

• De 15h00 à 17h00 Visite libre du parcours au centre-ville “en mode quiz” animée par les jeunes du conseil municipal des jeunes ; départs échelonnés possibles ; inscription des équipes près du panneau un Parc de Labège. Récompense à l’arrivée.

Mairie de Labège rue de la croix rose Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.labege@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 88 35 27 »}] [{« link »: « mailto:mediatheque.labege@wanadoo.fr »}]

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, Labège vous fait découvrir son nouveau parcours patrimoine de neufs panneaux pour déambuler dans la commune et en apprendre davantage sur elle. patrimoine déambulation

Camille Garcia