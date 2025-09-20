Journée du Patrimoine | Langeac Le Jacquemart Langeac

Journée du Patrimoine | Langeac Le Jacquemart Langeac samedi 20 septembre 2025.

Journée du Patrimoine | Langeac

Le Jacquemart 1 place de La Liberté Langeac Haute-Loire

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Pour les Journées du Patrimoine 2025 visite guidée du Jacquemart & de l’Hôtel de ville, animée par Marilyne Avont, guide conférencière du Pays d’Art & d’Histoire du Haut-Allier. En partenariat avec l’association du Jacquemart.

Le Jacquemart 1 place de La Liberté Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 28 30 m.avont@haut-allier.com

English :

For the Journées du Patrimoine 2025: guided tour of the Jacquemart & the Town Hall, led by Marilyne Avont, guide and lecturer with the Pays d’Art & d’Histoire du Haut-Allier. In partnership with the Jacquemart Association.

German :

Für die Tage des Kulturerbes 2025: Führung durch den Jacquemart & das Rathaus, geleitet von Marilyne Avont, Fremdenführerin des Pays d’Art & d’Histoire du Haut-Allier. In Partnerschaft mit der Association du Jacquemart.

Italiano :

Per le Journées du Patrimoine 2025: visita guidata dello Jacquemart e del Municipio, condotta da Marilyne Avont, guida del Pays d’Art & d’Histoire du Haut-Allier. In collaborazione con l’Associazione Jacquemart.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio 2025: visita guiada al Jacquemart y al Ayuntamiento, a cargo de Marilyne Avont, guía del Pays d’Art & d’Histoire du Haut-Allier. En colaboración con la Asociación Jacquemart.

