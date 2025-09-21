Journée du Patrimoine Lauterbourg

Journée du Patrimoine Lauterbourg dimanche 21 septembre 2025.

Journée du Patrimoine

Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre des journées du patrimoine, une visite guidée gratuite de la ville est organisée en français et en allemand afin de découvrir le riche patrimoine de Lauterbourg.

Dans le cadre des journées du Patrimoine, une visite guidée gratuite de la ville sera organisée en français et en allemand.

RDV devant l’Hôtel de ville.

Durée 2h. .

Lauterbourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 79

English :

As part of the Heritage Days, a free guided tour of the town is being organised in French and German to discover the rich heritage of Lauterbourg.

German :

Im Rahmen der Tage des offenen Denkmals wird eine kostenlose Stadtführung auf Deutsch und Französisch organisiert, um das reiche Kulturerbe Lauterburgs zu entdecken.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, viene organizzata una visita guidata gratuita della città in francese e tedesco per scoprire il ricco patrimonio di Lauterbourg.

Espanol :

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, se organiza una visita guiada gratuita por la ciudad en francés y alemán para descubrir el rico patrimonio de Lauterbourg.

L’événement Journée du Patrimoine Lauterbourg a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg