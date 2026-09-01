Informations pratiques

Lauterbourg

Journée du Patrimoine

Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, une visite guidée gratuite de la ville est organisée en français et en allemand afin de découvrir le riche patrimoine de Lauterbourg.

Dans le cadre des journées du Patrimoine, une visite guidée gratuite de la ville sera organisée en français.

RDV devant l’Hôtel de ville.

Durée : 2h. .

Lauterbourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 79

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English :

As part of the Heritage Days, a free guided tour of the town is being organised in French and German to discover the rich heritage of Lauterbourg.

L’événement Journée du Patrimoine Lauterbourg a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg