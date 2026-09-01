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AGENDA · Lauterbourg

Journée du Patrimoine Lauterbourg

dimanche 20 septembre 2026 · Lauterbourg

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
67160 Lauterbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif

Lauterbourg

Journée du Patrimoine

Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, une visite guidée gratuite de la ville est organisée en français et en allemand afin de découvrir le riche patrimoine de Lauterbourg.
Dans le cadre des journées du Patrimoine, une visite guidée gratuite de la ville sera organisée en français.
RDV devant l’Hôtel de ville.
Durée : 2h.   .

Lauterbourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 79 

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English :

As part of the Heritage Days, a free guided tour of the town is being organised in French and German to discover the rich heritage of Lauterbourg.

L’événement Journée du Patrimoine Lauterbourg a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

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