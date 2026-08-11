Journée du patrimoine Le Carnaval des animaux au Château de Saveilles Château de Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie
samedi 19 septembre 2026 · Château de Saveilles · Paizay-Naudouin-Embourie
Informations pratiques
Paizay-Naudouin-Embourie
Journée du patrimoine Le Carnaval des animaux au Château de Saveilles
Château de Saveilles 1 rue du Château Paizay-Naudouin-Embourie Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, un concert d’exception dans un cadre exceptionnel !
.
Château de Saveilles 1 rue du Château Paizay-Naudouin-Embourie 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 17 36 15 contact.chateausaveilles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C0 To celebrate European Heritage Days, an exceptional concert in an exceptional setting!
L’événement Journée du patrimoine Le Carnaval des animaux au Château de Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme Destination Nord Charente