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Journée du patrimoine Le Carnaval des animaux au Château de Saveilles Château de Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie

samedi 19 septembre 2026 · Château de Saveilles · Paizay-Naudouin-Embourie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Château de Saveilles
Adresse
1 rue du Château
Ville
16240 Paizay-Naudouin-Embourie
Département
Charente
Tarif
20 20 20

Paizay-Naudouin-Embourie

Journée du patrimoine Le Carnaval des animaux au Château de Saveilles

Château de Saveilles 1 rue du Château Paizay-Naudouin-Embourie Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, un concert d’exception dans un cadre exceptionnel !
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Château de Saveilles 1 rue du Château Paizay-Naudouin-Embourie 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 17 36 15  contact.chateausaveilles@gmail.com

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, an exceptional concert in an exceptional setting!

L’événement Journée du patrimoine Le Carnaval des animaux au Château de Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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